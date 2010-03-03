DLE. Грамотный редирект по шаблону через .htaccess

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Завершен3 заявки163 просмотра

Сайт построен на движке DLE, но немного модифицирован.

Необходимо через .htaccess на все урлы которые начинаются с www.site.ru/?mag отдавать 404 ошибку или редирект на морду сайта.

DLE
15 лет назад
SmirnovPK
39 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

r0b1n
Роман 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
$1
1 день
Спасибо Роману, помог разобраться с редиректом.

Заявки фрилансеров

r0b1n
Роман 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад