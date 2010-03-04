Простой скрипт для работы с БД (PHP, MySQL)

Добрый день,

Интересует разработка написания скрипта/движка следующего содержания:

1. Есть таблица в MySQL формате. У нее есть определенные поля и т.п., ничего сложного, их я предоставлю.

2. Просмотр базы:

- Отображение постранично записей из базы в нужном формате - верстка очень простая, табличная. Единственная "сложность" - одно из полей в ДБ - это ссылка на файл-изображение. На странице должно быть уменьшенное изображение, при нажатие на которое - "вылезал" бы файл в высоком разрешении (варианты хочу услышать от исполнителя).

- Если поле пустое, то в записях оно выводиться не должно (параметр)

- Вывод вида "все страницы сразу".

3. Добавление в БД:

- Обычная страничка, где указываются все необходимые поля (они текстовые)

- Выбор файла, для загрузки изображения. Вообще - нужна "загрузка" больше чем 8Мб, т.е. если будет "умный" загрузчик, это здорово. Загруженный файл создается в трех (возможно) копиях - маленький предпросмотр для отображения на страницах, средний - чтобы файл быстрее "вылазил", большой - чтобы можно было открыть в отдельной вкладке для детального рассмотрения.

В целом, примерно как-то так, более точно и детально уже поясню исполнителю. Общая идея такая, сложного нет ничего.

Сроки - до субботы. Желательна реализация в основе на РНР, вывод в HTML виде. Сам давным-давно не работал с веб-программированием и нет времени и желания разбираться.

Жду предложений по стоимости, смотрю наличие портфолио. Оплата заказа предпочтительно по СБС, хотя возможны и другие варианты по личной договоренности.

Контакты указаны в профиле, принимаю заявки и в ЛС, ICQ, Skype, e-mail.

С уважением,

Владимир