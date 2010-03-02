Создание Flash сайта.

Необходимо полностью создать рабочий Flash сайт на базе имеющегося дизайна.

Флешер должен уметь создавать хорошую анимацию.

Вот два сайта которые меня вдохновляют, и хорошо отображают уровень работ, которые я хочу увидеть.

Здесь мне нравится анимация животных: www.jonathanyuen.com

Здесь структура, и принцип подачи информации: www.montblanc.fr

В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ВЫ НЕ В СОСТОЯНИИ СОЗДАТЬ АНИМАЦИЮ ПОДОБНОГО УРОВНЯ НЕ ОТВЕЧАЙТЕ!

Вы должны быть согласны изготовить одну тестовую страницу (анимацию), эта работа будет оплачена.

В дизайна сайта присутствует страница с 3D анимацией!!!

Наличие системы управления сайтом/системы управления контентом на английском или французском языках, которая должна быть удобной для продвинутого пользователя ПК, должна позволять легко вносить изменения в содержимое разделов сайта, добавление описаний новых проектов (состоит из текста и фотографий), перенос проектов из одной временной группы в другую.

ПО для системы управления может быть приобретено вне бюджета.

Бюджет обсуждается...