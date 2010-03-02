Добрый день, Требуется вставить модуль "Каталог фирм и услуг" на сайт, стоящий на Joomla. Пожалуйста высылайте ссылки на сделанные Вами подобные работы. Модуль может быть основан на SOBI2 или на ...
Добавить несколько страничек на ExpressionEngine
Нужен человек знакомый с ExpressionEngine. Нужно прописать и добавить несколько новых страничек и сделать ссылки с существующего меню на них. Или проконсультировать как это сделать!
Моя аська - 417(восем пять шесть)910
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