Добавить несколько страничек на ExpressionEngine

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Завершен2 заявки150 просмотров

Нужен человек знакомый с ExpressionEngine. Нужно прописать и добавить несколько новых страничек и сделать ссылки с существующего меню на них. Или проконсультировать как это сделать!

Моя аська - 417(восем пять шесть)910

15 лет назад
alexandrcreative
Александр 
42 года
16 лет в сервисе
Был
13 часов назад

Выбранный исполнитель

webmaker000
Роман 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
15 лет назад
$30
1 день
Оперативно помог. Хороший специалист. Рекомендую.
Четко составленное ТЗ, быстрая оплата, приятно было работать :)

Заявки фрилансеров

webmaker000
Роман 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
15 лет назад

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