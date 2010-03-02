Flash-оболочка для баннера

Необходимо реализовать Flash-ролик, который подгружает в себя указанный баннер (SWF, JPG, GIF, PNG).

Баннер определяется по передаваемой переменной из HTML (FlashVars), если переменная не определена, то загружаем баннер по умолчанию.

Flash-ролик - прозрачный фон, перед загрузкой выбранного баннера выводится прелоадер (бегунок, проценты, байты - в отдельном слое, для удобного изменения внешнего вида).

Подробности по ICQ: 603-442-259