Импорт XLS

Есть xls файл его нужно импоритировать в систему (функция записи данных будет предоставлена, на нее нужно будет подать массив данных из файла). есть вероятность что файлы могут быть большими, поэтому нужно чтобы можно было задавать шаг, например 15, 30 сек и тп