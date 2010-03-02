Импорт XLS

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Закрыт8 заявок200 просмотров

Есть xls файл его нужно импоритировать в систему (функция записи данных будет предоставлена, на нее нужно будет подать массив данных из файла). есть вероятность что файлы могут быть большими, поэтому нужно чтобы можно было задавать шаг, например 15, 30 сек и тп

15 лет назад
customer
Алексей 
46 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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