Прописать noindex

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Завершен1 заявка133 просмотра

Необходимо прописать noindex на некоторых страницах сайта.Движок PHPShop.

15 лет назад
Arriba
37 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад

Выбранный исполнитель

nofrost
40 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад
$20
1 день
Отзыв недоступен.
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Заявки фрилансеров

nofrost
40 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад