Расширенный поиск по интернет магазину [joomla]

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок142 просмотра

Добрый день, господа, есть сайт интернет магазина (joomla + virtuemart)

Необходимо реализовать расширенный поиск:

-Поиск в указанной категории

-Поиск по диапазону цен

Метод реализации - на Ваш вкус.

Joomla
15 лет назад
shattahs
37 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

eamat
41 год
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
$30
1 день
Работа выполнена моментально Буду и дальше обращаться
Рекомендую

Заявки фрилансеров

eamat
41 год
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад

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