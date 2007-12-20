Готовую верстку натянуть на Webasyst

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок137 просмотров

Приветствую! Есть готовая верстка главной странички. Необходимо натянуть её на Shop-script Webasyst сайт уже установлен, нужна только натяжка сверстанного дизайна на него. Дизайн простой, без наворото в... Прикрепляю скрин.

Webasyst
15 лет назад
Zadir
Павел 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
5 отзывов

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