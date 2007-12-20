Нужен обновляемый парсер для доски объявлений. Парсит объявления с других досок на мою. С добавлением на сайт. Парсить отсюда http://irr.ru/jobs-education/
Готовую верстку натянуть на Webasyst
Приветствую! Есть готовая верстка главной странички. Необходимо натянуть её на Shop-script Webasyst сайт уже установлен, нужна только натяжка сверстанного дизайна на него. Дизайн простой, без наворото в... Прикрепляю скрин.
Заявки фрилансеров
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