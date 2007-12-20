Готовую верстку натянуть на Webasyst

Здравствуйте! Необходимо скопировать всю информацию по адресу http://new.customer.adlabs.ru/admin/getf.php?id=30106 Начиная с 1-го айди и до конца....последний вроде бы был 30220 Всю информауию нужно занести в эксель или в любую БД с колонками: ...