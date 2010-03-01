Нужен обновляемый парсер для доски объявлений. Парсит объявления с других досок на мою. С добавлением на сайт. Парсить отсюда http://irr.ru/jobs-education/
AJAX скрипт тестирования скорости инет соединения
Здравствуйте. Нужен скрипт как тут: speed.yorest.ru
Заявки фрилансеров
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