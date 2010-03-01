Запрограммировать форму по примеру.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок170 просмотров

Необходима программная часть формы как на сайте - insurance [dot] com - , форма расположена слева. Понажимайте select и вы увидите что именно необходимо. Внутри условие, которое срабатывает в зависимости от select и в отличии от той, что в примере в данной форме необходимо при выполнении условия открывать два окна, главное в отдельном, а второстепенное в main.

Пишите цены и на чем программировать будете.

Спасибо.

p.s. приоритет лучшей цене...

15 лет назад
lexa3000
Гость 
43 года
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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