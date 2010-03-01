Запрограммировать форму по примеру.

Необходима программная часть формы как на сайте - insurance [dot] com - , форма расположена слева. Понажимайте select и вы увидите что именно необходимо. Внутри условие, которое срабатывает в зависимости от select и в отличии от той, что в примере в данной форме необходимо при выполнении условия открывать два окна, главное в отдельном, а второстепенное в main.

Пишите цены и на чем программировать будете.

Спасибо.

p.s. приоритет лучшей цене...