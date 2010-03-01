Скрипт синхронизации БД

Добрый вечер. Задача следующая -

Имеются 2 одинаковые Базы данных (2 одинаковых сайта - разные языковые версии) На этих 2 х сайтах постоянно регистрируются пользователи. Независимо друг от друга. Нужно чтобы базы пользователей на них постоянно синхронизировались - чтобы пользователь мог однажды зарегистрировавшись без проблем логинится в обоих версиях.

Структура таблицы кот. Нужно будет синхронизировать в приложении.

Схема следующая - из таблицы А берутся значения таблицы и сравниваются на совпадение с таблицой Б. Если id из таблицы A уникален и не встречается в таблице Б - запись копируется в таблицу Б.

Затем значения из таблицы Б аналогично проверяются и переносятся в таблицу А.