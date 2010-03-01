Скрипт синхронизации БД

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт14 заявок201 просмотр

Добрый вечер. Задача следующая -

Имеются 2 одинаковые Базы данных (2 одинаковых сайта - разные языковые версии) На этих 2 х сайтах постоянно регистрируются пользователи. Независимо друг от друга. Нужно чтобы базы пользователей на них постоянно синхронизировались - чтобы пользователь мог однажды зарегистрировавшись без проблем логинится в обоих версиях.

Структура таблицы кот. Нужно будет синхронизировать в приложении.

Схема следующая - из таблицы А берутся значения таблицы и сравниваются на совпадение с таблицой Б. Если id из таблицы A уникален и не встречается в таблице Б - запись копируется в таблицу Б.

Затем значения из таблицы Б аналогично проверяются и переносятся в таблицу А.

15 лет назад
awstudio
Максим 
42 года
18 лет в сервисе
Был
3 часа назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Скрипт расчета цены для магазина

    $100

    Требуется реализовать скрипт расчета цены в зависимости от визуального изменения размеров изображения 1. требуется сделать форму заказа (дополнительно к имеющейся в СМС Vam edition oscommerse ) для рассчета и выставления заказа продукции ...

    HTML
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разработка уже начатого сайта.CMS Joomla

    Сейчас есть в разработке портал социальной и информационно-туристической направленности. На данный момент есть уже на половину готовая пилотная версия сайта (реализация происходила на CMS Joomla + несколько модулей написанных полностью с нуля). ...

    Joomla
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Завершить разработку сайта

    Есть бэкап незавершенного до конца сайта на JOOMLA. Задача: завершить разработку. Сайт информационный. За основу взят www.dobrososedstvo.org После завершения разработки предполагается залить новый сайт на место ...

    Joomla
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Флеш или флекс тест скорости соединения

    Здравствуйте. Интересует кто и за сколько времени и денег может сделать аналог http://ispeedtest.blogspot.com/ теста скорости инета, на вход и выход. Я думаю визуализация примерно такая же. Кнопка старт, табло, бегающая стрелочка, и вывод результатов. Т.е. ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Переписать скрипт с MBOX на MAILDIR

    Есть написанный скрипт обрабатывающий входящую почту на сайте. Скрипт написан под библиотеку mbox, после чего сайт был перенесен на другой хостинг, требующий уже работу через maildir. Нужно переписать скрипт под новые требования, подчистить ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Модуль биллинга и партнёрской программы для CMS

    Биллинг и партнёрская программа Основная задача модуля – универсальный биллинг, включающий Систему приема и обработка заказов с возможностью создавать формы любой сложности под любые услуги и задачи. В том числе включение ...

    DLE
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Перебивка статей из html в joomla 1.x

    Есть один сайт, информацию с которого нужно скопировать и вставить другой существующий сайт на CMS joomla 1.x. Для знающих Joostina 1.2.0. Т.к. на том сайте порядка 7,500 статей, то в ручную копипастить нет ...

    HTMLJoomlaSQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Найти баг в тексте на PHP

    $50

    Необходимо в калькуляторе найти баг, выяснить почему не работает расчет и исправить его. Калькулятор тесно связан с парсингом. Прошу смотреть страницу калькулятора для анализа http://seoin.ru/calculation.html Не работает расчет при нажатии ...

    PHP
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание модуля для OsCommerce

    $50

    Необходимо создать модуль (плагин) для OsCommerce STS VaM Edition, который используя API партнерской программы Anycent (http://www.anycent.com/api.html), будет выполнять следующие функции: 1. создание и обновление базы товаров из XML-фида (http://www.anycent.com/xml_feed.html) 2. отправка ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад