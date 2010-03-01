Переписать скрипт с MBOX на MAILDIR

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка105 просмотров

Есть написанный скрипт обрабатывающий входящую почту на сайте.

Скрипт написан под библиотеку mbox, после чего сайт был перенесен на другой хостинг, требующий уже работу через maildir.

Нужно переписать скрипт под новые требования, подчистить "мусор".

15 лет назад
Dimss
46 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

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