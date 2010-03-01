Языковые версии для сайта на Joomla

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Закрыт3 заявки162 просмотра

Необходимо внедрить 3 языковые версии для сайта гостиницы

Сайт гостиницы: www.korona.in.ua

Только для разработчиков на Украине. Предпочтение Киевлянам.

Указывайте цены и сроки реализации.

все предложения отправляете на email serpan собака ukrpost.net

Joomla
15 лет назад
serpan
46 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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Нет заявок фрилансеров