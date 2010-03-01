Скрипт распаковщик файлов на хосте

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки174 просмотра

Нужен простенький скрипт для распаковки файлов на хостинге.

Хочется увидеть следующее:

Залил один архив (rar,zip) с контентом (html, php) на хост и скрипт,

запустил скрипт, а он распаковал архив и положил файлы в корневую папку (ту даже где и сам скрипт).

Очень неудобно заливать сателлиты по 100-200 страничек планирую не много облегчить себе труд.

HTMLPHP
15 лет назад
evgorka
Иван 
42 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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