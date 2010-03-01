Скрипт распаковщик файлов на хосте

Нужен простенький скрипт для распаковки файлов на хостинге.

Хочется увидеть следующее:

Залил один архив (rar,zip) с контентом (html, php) на хост и скрипт,

запустил скрипт, а он распаковал архив и положил файлы в корневую папку (ту даже где и сам скрипт).

Очень неудобно заливать сателлиты по 100-200 страничек планирую не много облегчить себе труд.