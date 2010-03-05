Перенести сайт HTML на Джумлу 1.5

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок236 просмотров

Здравствуйте уважаемые фрилансеры.

Необходимо перенести сайт http://www.wtf-dv.ru на Джумлу 1.5

Но не полностью скопировать, а с некоторыми улучшениями и добавлениями (фотогалерея, видеогалерея)

HTMLJoomla
15 лет назад
CaptainQ
Алексей 
62 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Zakrevskiy
Дмитрий 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
15 лет назад
$100
3 дня
Отличная работа, хороший исполнитель. Прекрасно понимает что нужно сделать и вносит корректировки без лишних вопросов. Всегда на связи и приятен в общении. Спасибо Дмитрий и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Хороший заказчик! Вежливый и отзывчивый. Доступно объяснил задание, снабдил всем необходимым для работы материалом, произвел оплату сразу же по завершению проекта. Умеет найти общий язык с исполнителем. Мне было очень приятно работать с этим человеком!

Заявки фрилансеров

Zakrevskiy
Дмитрий 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
15 лет назад