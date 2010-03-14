Нужно сделать поисковик под файлобменники

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок448 просмотров

Приветствую.

Нужно сделать поисковик под rapidshare, depositfiles и другие файлобменники. Предлагаем свои цены. Все остальное в личке.

15 лет назад
uploder
Гость 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

itspoma
Роман 
34 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$500
1 день
Все сделал быстро и профессионально. Будем еще обращаться. Рекоммендую
Советую! Все идеально! =)

Заявки фрилансеров

itspoma
Роман 
34 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад