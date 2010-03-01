Настроить сниппет Sopkeeper в Modx

Добрый день!

Требуется корректно настроить сниппет Shopkeeper на сайте сделаном на MODx.

Пробовал своими силами, не получается.

Проблема заключается в том что при добавлении товара в корзину не вылезает окошко с кол-вом товара и "зависает корзина".

Смотреть тут: http://katana-motors.ru/mitsubishi/grandis

Страница сниппета: http://modxcms.com/forums/index.php/topic,31961.0.html

Срок: В этот же день, на работу - до одного часа времени.

Оплата по факту, webmoney.