Программинг в платежной системе Liberty Reserve

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Закрыт4 заявки121 просмотр

Здравствуйте,имеется веб сайт, на собственной цмс ,регистрация пользователей,и личный аккаунт зарегистрированных.

внутри своего аккаунта он выбирает наилучший по его мнению депозит (список депозитов

я вам предоставлю), заполняет поля (валюта, сумма), подтверждает

операцию, нажав на кнопку "Подтвердить", система(скрипт) должна будет

автоматически перевести его на Электронную Платежную Систему

Liberty Reserve где он уже будет проходить все шаги перечисления

денежных средств на наш аккаунт в Liberty Reserve. В случае,если

оплата пройдет успешно, он возвратится на наш сайт и в его аккаунте

будет зачисленная сумма уже на тот депозит, который он выбрал ранее.

Также пользователю должны будут начисляться проценты, в зависимости от

Жду от Вас конкретного предложения по срокам и стоимости. (желателен опыт работы с Liberty Reserve)

15 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

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Нет заявок фрилансеров

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