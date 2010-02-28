Парсер Яшки и Гошки

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки150 просмотров

Парсер Яшки и Гошки на предмет слов ( а конкретно буду вбивать названия фирм конкурентов и свою)

Краткое описание :

Вбиваем слово в поиск или берем из txt файла

Парсим

Получаем выдачу

Сохраняем

Сама прога или скрипт идет на сайт и проверяет наличие нужного слова на сайте, если слово есть,то делаем

дополнительные операции ( програмист должен порекомендовать сам и предложить дополнения)

Если слова нет,то идем на сайт делаем запрос,если опять слова нет- стучим АВТОМАТОМ Яшке и Гошке или админу сайту.

Другие идеи по улучшению тоже приветствуются !

Сначала утвердим тз,которое програмист пишет сам, удивляя заказчика.Я редактирую, правлю

Вы пишите прогу, проверяем ее работоспособность на сервере, затем я оплачиваю работу.

Придется сделать привязку проги по железу или на сервер,что бы юзеры работали в ней но не распостраняли в сетке во фри.

Для сильно страждущих могу предоставить десктопную сырую версию проги, у нее ограничение на проверку и выдачу стоит 5 пунктов по Гуглу.

15 лет назад
masterboy
Гоша 
48 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Граббер видео под DLE

    $100

    Нужно написать граббер видео под дле с одного из видеотубов. Граббер должен грабить видео по категориям. Должен быть прост в использовании. В личку не пишите!

    DLE
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Joomla 1.5 импорт товаров и настройка Virtuemart

    КРАТКОЕ Т.З Импортировать каталог продукции (артикул, название, картинка (2 шт.), описание, технические характеристики) Настройка внешнего вида каталога (без всяких излишеств это как должен выглядеть каталог http://www.wapienica.com.pl/24.%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B.html) Настройка функции "заказа ...

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сделать сайт из готового дизайна

    Задача такова: Есть макет сайта в CorelDraw в файле, главная страница и вторая страница (практически одно и то же), необходимо натянуть его на любой бесплатный движок, у которого есть любой wysiwyg-редактор, для удобного ...

    CorelDRAWHTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сделать точные копии элементов

    Здравствуйте. Нужно сделать точные копии след. элементов vndesign.ru точно такую же шапку с фотографиями (включая эффекты). vndesign.ru/Spalnua.html и точно такое же flash портфолио. Фотографии и макет сайта предоставлю. P.S. Пожалуйста, напишите сразу ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Файлообменник

    Добрый вечер! Необходимо создать аналог turbobit.net Но проект должен быть Без вип аккаунтов. От вас сроки/цены/гарантии выполнения качественного проекта.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Написать граббер для DLE

    $50

    Доброго времени суток, уважаемые специалисты! Требуется написать или дополнить уже имеющийся у ВАС граббер для dle. Граббер (парсер) может быть примитивным, но функциональным должен уметь грабить видео с 3 тубов. Желательно, чтобы ...

    DLE
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Доработка скрипта

    $10

    Приветствую Есть скрипты a.php и b.php a.php- передаёт файлы на сайт через файл b.php b.php- размещаетеся на сайте, через него заливается файл на сайт Единственная проблема что скрипт b.php работает на ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Парсер

    Нужно периодически парсить http://forexsystems.ru/realtime.php и собирать новые сообщения. Скрипт будет запускаться по крону. Спарсенные сообщения необходимо складывать в таблицу materials, она имеет такую структуру: id | title | small_descr ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад