Парсер Яшки и Гошки на предмет слов ( а конкретно буду вбивать названия фирм конкурентов и свою)

Краткое описание :

Вбиваем слово в поиск или берем из txt файла

Парсим

Получаем выдачу

Сохраняем

Сама прога или скрипт идет на сайт и проверяет наличие нужного слова на сайте, если слово есть,то делаем

дополнительные операции ( програмист должен порекомендовать сам и предложить дополнения)

Если слова нет,то идем на сайт делаем запрос,если опять слова нет- стучим АВТОМАТОМ Яшке и Гошке или админу сайту.

Другие идеи по улучшению тоже приветствуются !

Сначала утвердим тз,которое програмист пишет сам, удивляя заказчика.Я редактирую, правлю

Вы пишите прогу, проверяем ее работоспособность на сервере, затем я оплачиваю работу.

Придется сделать привязку проги по железу или на сервер,что бы юзеры работали в ней но не распостраняли в сетке во фри.

Для сильно страждущих могу предоставить десктопную сырую версию проги, у нее ограничение на проверку и выдачу стоит 5 пунктов по Гуглу.