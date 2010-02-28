Требуется модуль для отображения и различными вариантами обработки на картах наших данных (sql) через API вышеозначенных систем. подробности по запросу, ICQ 570071
Парсер Яшки и Гошки
Парсер Яшки и Гошки на предмет слов ( а конкретно буду вбивать названия фирм конкурентов и свою)
Краткое описание :
Вбиваем слово в поиск или берем из txt файла
Парсим
Получаем выдачу
Сохраняем
Сама прога или скрипт идет на сайт и проверяет наличие нужного слова на сайте, если слово есть,то делаем
дополнительные операции ( програмист должен порекомендовать сам и предложить дополнения)
Если слова нет,то идем на сайт делаем запрос,если опять слова нет- стучим АВТОМАТОМ Яшке и Гошке или админу сайту.
Другие идеи по улучшению тоже приветствуются !
Сначала утвердим тз,которое програмист пишет сам, удивляя заказчика.Я редактирую, правлю
Вы пишите прогу, проверяем ее работоспособность на сервере, затем я оплачиваю работу.
Придется сделать привязку проги по железу или на сервер,что бы юзеры работали в ней но не распостраняли в сетке во фри.
Для сильно страждущих могу предоставить десктопную сырую версию проги, у нее ограничение на проверку и выдачу стоит 5 пунктов по Гуглу.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $100
Нужно написать граббер видео под дле с одного из видеотубов. Граббер должен грабить видео по категориям. Должен быть прост в использовании. В личку не пишите!Веб-программированиенет заявокЗакрыт15 лет назад
КРАТКОЕ Т.З Импортировать каталог продукции (артикул, название, картинка (2 шт.), описание, технические характеристики) Настройка внешнего вида каталога (без всяких излишеств это как должен выглядеть каталог http://www.wapienica.com.pl/24.%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B.html) Настройка функции "заказа ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Задача такова: Есть макет сайта в CorelDraw в файле, главная страница и вторая страница (практически одно и то же), необходимо натянуть его на любой бесплатный движок, у которого есть любой wysiwyg-редактор, для удобного ...Закрыт15 лет назад
Надо отграбать простенький сайтик, все подборобности через асю. Пишите вашу асюВеб-программирование11 заявокЗакрыт15 лет назад
Здравствуйте. Нужно сделать точные копии след. элементов vndesign.ru точно такую же шапку с фотографиями (включая эффекты). vndesign.ru/Spalnua.html и точно такое же flash портфолио. Фотографии и макет сайта предоставлю. P.S. Пожалуйста, напишите сразу ...Завершен15 лет назад
Добрый вечер! Необходимо создать аналог turbobit.net Но проект должен быть Без вип аккаунтов. От вас сроки/цены/гарантии выполнения качественного проекта.Веб-программирование5 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Доброго времени суток, уважаемые специалисты! Требуется написать или дополнить уже имеющийся у ВАС граббер для dle. Граббер (парсер) может быть примитивным, но функциональным должен уметь грабить видео с 3 тубов. Желательно, чтобы ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $10
Приветствую Есть скрипты a.php и b.php a.php- передаёт файлы на сайт через файл b.php b.php- размещаетеся на сайте, через него заливается файл на сайт Единственная проблема что скрипт b.php работает на ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужно периодически парсить http://forexsystems.ru/realtime.php и собирать новые сообщения. Скрипт будет запускаться по крону. Спарсенные сообщения необходимо складывать в таблицу materials, она имеет такую структуру: id | title | small_descr ...Завершен15 лет назад