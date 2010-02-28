Доработка скрипта

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок269 просмотров

Приветствую

Есть скрипты a.php и b.php

a.php- передаёт файлы на сайт через файл b.php

b.php- размещаетеся на сайте, через него заливается файл на сайт

Единственная проблема что скрипт b.php работает на на всех сайтах.

Необходимо доработать чтобы скрипт b.php работал на любом хосте

О себе:

BL>78

icq двестичетырнадцать двестипятнадцать шестьсотдевят

15 лет назад
mantronix
Юрий 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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