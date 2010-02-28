Движок для видео чата

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки144 просмотра

Нужен движок для видеочата + video live show, на базе Flash Media Server или схожий с ним, для adult сайта.

Подробности для тех, кто уже имел опыт работы с такого рода системами.

15 лет назад
bigbird
58 лет
17 лет в сервисе
Был
6 часов назад

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