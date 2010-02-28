Ежемесячная поддержка сайта на длительной основе. Корпоративный сайт, сделан коряво). При заинтересованности больше инф. дам. В мес.возможен приблизтельно след. объем работ: 1. Разработать/прикрутить программный модуль по типу: Фильтр по монетам по ...
Реализовать смс-голосование на сайте
Задание такое - реализовать самое простое смс голосование на странице сайте ( от 50 до 100 участников)
http://www.kulik55.ru/solli/polukonkurs.html
За каждого можно проголосовать с помощью смс сообщения. Отправляешь смс - получаешь код. Этот код вводишь для определённого участника - он получает какое-то количество баллов. Сделать динамическое отображение голосов у участника, т.е. я проголосовал, тут же вижу, что у этого участника голос прибавился.
Сделать и разместить на сайте.
Ваши предложения по цене и способу реализации.
Выбранный исполнитель
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