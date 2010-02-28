Реализовать смс-голосование на сайте

Задание такое - реализовать самое простое смс голосование на странице сайте ( от 50 до 100 участников)

http://www.kulik55.ru/solli/polukonkurs.html

За каждого можно проголосовать с помощью смс сообщения. Отправляешь смс - получаешь код. Этот код вводишь для определённого участника - он получает какое-то количество баллов. Сделать динамическое отображение голосов у участника, т.е. я проголосовал, тут же вижу, что у этого участника голос прибавился.

Сделать и разместить на сайте.

Ваши предложения по цене и способу реализации.