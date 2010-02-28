Проблема импорта большого кол-ва записей Wordpress

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  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки169 просмотров

При импорте записей в Wordpress, сервер ложится.

Импортирую от 1000-2000 записей.

Нужно наверно сделать скрипт который будет напрямую записывать в БД MSSQL Wordpress.

Обращаться 365337825 - указать: Импорт XML для Wordpress

WordPress
15 лет назад
yura555
Yura 
44 года
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв

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