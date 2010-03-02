Работы на час, доработать форму смс-оплаты (php+ajax) - создать форму, настроить кодировку, вбить номера и префиксы.
Скрипт для сайта статусов
Необходимо создать небольшую cms-граббер!
Смысл скрипта: сграбить (на один раз) контент с сайта по категориям (прикольные icq статусы, урл дам)
На одну созданную страницу выводится по 30 статусов
Главная задача скрипта при создании каждой страницы
расставлять ключевые слова, которые можно загрузить из txt файла.
На каждую новую страницу - отдельный ключевик!
Чтобы было более понятно вот графический пример http://viste.ru/1.png
(html шаблон для сайта имеется)
Подразумевается использование MySQL, ЧПУ (вид ссылок на транслите)
>> Небольшая админка
Если можете предложить более удобную схему, также выслушаю ваши мысли!
Жду ваших предложений!
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