Скрипт для сайта статусов

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка134 просмотра

Необходимо создать небольшую cms-граббер!

Смысл скрипта: сграбить (на один раз) контент с сайта по категориям (прикольные icq статусы, урл дам)

На одну созданную страницу выводится по 30 статусов

Главная задача скрипта при создании каждой страницы

расставлять ключевые слова, которые можно загрузить из txt файла.

На каждую новую страницу - отдельный ключевик!

Чтобы было более понятно вот графический пример http://viste.ru/1.png

(html шаблон для сайта имеется)

Подразумевается использование MySQL, ЧПУ (вид ссылок на транслите)

>> Небольшая админка

Если можете предложить более удобную схему, также выслушаю ваши мысли!

Жду ваших предложений!

HTMLMySQL
15 лет назад
SplashWeb
Роман 
34 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

ferggren
Сергей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
$50
1 день
Сергей сделал максимально удобный скрипт! Работа выполнена идеально! Рекомендую!
Прекрасный заказчик! Постоянно на связи, приятен в общении, своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

ferggren
Сергей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад