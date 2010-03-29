Здравствуйте, сколько будет стоить создать 3 сайта, пожалуйста точные цены которые не будут изменены.Аналоги heroeswmz.tk bestgames.tk web-ip.ru со всеми внутренними функциями(детальное описание функций есть на сайтах), единой валютой и дизайном в точ -точ всё как ...
Парсинг файлов + текст + загрузка на хостинг
Здравствуйте.
Есть сайт с некими файлами (кому принципиально не из категории xxx)
Нужно спарсить эти файлы, а также к каждому файлу есть описание, заголовок, картинка и раздел. Всю текстовую инфу в sql базу по шаблону который вышлю.
Файл лежит открытым кодом. У сайта чёткая структура.
Всего файлов порядка 7-8гб.
Кроме написания парсера, требуется все эти файлы выкачать и загрузить на хостинг.
В предложение просьба указывать цену.
Работаю только с оплатой по факту. Не работаю с новичками без отзывов или с недавней датой регистрации.
Спасибо.
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