Парсинг файлов + текст + загрузка на хостинг

В последнее время крайне сложно найти нормального фрилансера, поэтому не устаю радоваться что наткнулся именно на Виктора. Сделал работу на 10+, выполнил несколько вещей не указанных в ТЗ, помогал исправлять ошибки связанные с нюансами движка и опять таки неучтённые в ТЗ. Находил ошибки в информации на сайте донора и предлагал исправить. Ну и что не мало важно, просто приятный в общении человек. Во общем большое спасибо, Виктор, с этого дня, любая работа по парсингу только к нему :)