Парсинг файлов + текст + загрузка на хостинг

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Завершен6 заявок399 просмотров

Здравствуйте.

Есть сайт с некими файлами (кому принципиально не из категории xxx)

Нужно спарсить эти файлы, а также к каждому файлу есть описание, заголовок, картинка и раздел. Всю текстовую инфу в sql базу по шаблону который вышлю.

Файл лежит открытым кодом. У сайта чёткая структура.

Всего файлов порядка 7-8гб.

Кроме написания парсера, требуется все эти файлы выкачать и загрузить на хостинг.

В предложение просьба указывать цену.

Работаю только с оплатой по факту. Не работаю с новичками без отзывов или с недавней датой регистрации.

Спасибо.

SQL
15 лет назад
Granin
Влад 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Alternator
35 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$50
3 дня
В последнее время крайне сложно найти нормального фрилансера, поэтому не устаю радоваться что наткнулся именно на Виктора. Сделал работу на 10+, выполнил несколько вещей не указанных в ТЗ, помогал исправлять ошибки связанные с нюансами движка и опять таки неучтённые в ТЗ. Находил ошибки в информации на сайте донора и предлагал исправить. Ну и что не мало важно, просто приятный в общении человек. Во общем большое спасибо, Виктор, с этого дня, любая работа по парсингу только к нему :)
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Заявки фрилансеров

Alternator
35 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад