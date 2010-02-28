Импортировать статьи с разбивкой по категориям

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки119 просмотров

Есть набор статей в html формате, раскиданные по каталогам

Надо импортировать их в CMS, c сохранением каталогов в виде категорий

CMS выбирается исполнителем с условием возможного подключения кода SAPE ссылки + контекст готовым и описанным способом (drupal,wordpress)

Больше 500WMR заплатить не смогу

DrupalHTMLWordPress
15 лет назад
esupport
47 лет
18 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров