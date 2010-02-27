ShopCMS: интеграция макетов

$180
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки101 просмотр

Приветствую!

Разработаны макеты для интернет-магазина на основе стандартной структуры дефолтных шаблонов shopcms

Требуется их интеграция на развернутый движок и небольшая доработка по аксессуарам к товарам в корзине.

В приложении - окончательные ТЗ и скрины макетов.

Оговаривается бонус за срочное исполнение и точно - подряд на несколько аналогичных проектов в ближайшее время в случае взаимоприятного сотрудничества.

15 лет назад
alekos
41 год
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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