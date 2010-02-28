Исправить php скрипт

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Завершен10 заявок283 просмотра

Сайт http://muzkod.com/

Необходимо исправить ошибку в выводе ссылок с алфавита!

При заходе на русскую букву выводятся все русские исполнители (!)

Так же нужно сделать вывод последних 15 песен!

Жду ваших предложений!

P.S. Даю исходники сайта + база! Оплата WebMoney

PHP
15 лет назад
SplashWeb
Роман 
34 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранные исполнители

Skotch
35 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад
$15
2 дня
Я рад, что обратился за помощью именно к Омельяну! Скрипт был исправлен так как нужно! Работа выполнена в срок! Рекомендую как ответственного фрилансера!
Хорошо объяснил задание, зразу после выполнения заплатил. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
wellwit
29 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
6 отзывов(-1)
15 лет назад
$20
1 день

Заявки фрилансеров

Skotch
35 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад
wellwit
29 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
6 отзывов(-1)
15 лет назад