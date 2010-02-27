Скопировать сайт с содержимым на еще один домен

Купил второй домен и хочу на него тоже скопировать сайт

там инфа будет немного другая, но только чуть чуть изменю, поэтому со старого сайта надо все перенести

движек WEBASYSt teztez.kz

стучать в асю:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)