Скопировать сайт с содержимым на еще один домен

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Закрытнет заявок106 просмотров

Купил второй домен и хочу на него тоже скопировать сайт

там инфа будет немного другая, но только чуть чуть изменю, поэтому со старого сайта надо все перенести

движек WEBASYSt teztez.kz

стучать в асю:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)

Webasyst
15 лет назад
yakooobin
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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