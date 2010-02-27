Поставить движок в готовый сайт.

В общем нужно сделать модуль похожий на этот - http://www.letmewatchthis.com/watch-27335-A-Closed-Book При добавлении ссылки она отправляется на модерацию, после проверки публикуется на сайте. Форму добавления ссылки можно сделать на этой же странице(под самим ...