Поставить движок в готовый сайт.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок267 просмотров

Здравствуйте! Нужен человек, который может поставить движок типа WordPress\Joomla в готовый сайт, свёртсанный на ксс. Так же интересует цена, за которую вы готовы сделать это.

JoomlaWordPress
15 лет назад
jendoss
35 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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