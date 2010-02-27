Что нужно: 1. До: прогон тестов и анализ текущего состояния, перечень проблем, узких мест (с указанием скоростей "как-есть-сейчас"/"как-должно-быть") с указанием приоритетности, способов и сроков их решения 2. Оптимизация 3. После: отчет о ...
Поставить движок в готовый сайт.
Здравствуйте! Нужен человек, который может поставить движок типа WordPress\Joomla в готовый сайт, свёртсанный на ксс. Так же интересует цена, за которую вы готовы сделать это.
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