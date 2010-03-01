Поместить баннер в боковушку

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки138 просмотров

Поместить баннер в боковушку вместо верхней фотографии сайт http://terius-ltd.com

Кому интересно моя ася- пять девять шесть восемь ноль пять четыре семь три.

15 лет назад
damyrian
40 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

SergeyBoiko
Сергей 
45 лет
20 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$5
1 день
Работа сделана очень быстро и качественно. Рекомендую!!!
Адекватный приятный заказчик. Четко объяснил задачу и мгновенно оплатил принятую работу. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

SergeyBoiko
Сергей 
45 лет
20 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад