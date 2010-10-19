SergeyBoiko

Сергей SergeyBoiko

 
44 годаРоссия/Санкт-Петербург
18 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Разработка сайтов, модулей, компонентов для 1С Bitrix.

И швец, и жнец, и на дуде игрец. Все сделаю качественно и в быстрые сроки.

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Отзывы заказчиков
DenisD
Денис 
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Скорректировать кодировку сайта на русскую
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
iconix
48 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$5
9 баллов
9 лет назад
Иконка для программы управления задачами
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
InAeternum
Андрей 
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Восстановить бд от vbulletin 3.8.4
Отличная работа. Сделал быстро и качественно!
Никаких нареканий. Все на высоте.
Ответный отзыв
Aset_Aday
45 летКазахстан
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Прикрутить сайт к хостингу!
Мгновенно, ясно, понятно....Все на отличном уровне! Будем сотрудничать!
Хороший, положительный заказчик. Сразу предоставил необходимые данные для работы. По окончании незамедлительная оплата. Только положительные эмоции от сотрудничества.
Ответный отзыв
Jekos
42 годаБолгария
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
$15
10 баллов
13 лет назад
VirtueMart 1.1.3 stable - правки в коде
Все сделано быстро и качественно, с пояснениями! Сергей - отличный специалист! Рекомендую всем!!
Никаких нареканий к сотрудничество. Все порядком.
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