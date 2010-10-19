Сергей SergeyBoikoSergeyBoiko
44 годаРоссия/Санкт-Петербург
18 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Разработка сайтов, модулей, компонентов для 1С Bitrix.
И швец, и жнец, и на дуде игрец. Все сделаю качественно и в быстрые сроки.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Тестирование сайта www.5466969.ru430 просмотров
- Импортирование товаров в магазин582 просмотра
- Импортирование товаров в магазин638 просмотров
- Импортирование товаров в магазин569 просмотров
- Тестирование сайта www.poremontu.ru454 просмотра
- Тестирование сайта www.ipicture.ru на уязвимости607 просмотров
- Доработка часов в swf317 просмотров
- Создание favicon иконок для сайтов.319 просмотров
- Импортирование товаров в магазин597 просмотров
- Переделка баннера из swf в gif252 просмотра
- Установка компонента форума426 просмотров
- Установка скриптов на сайт376 просмотров
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
8 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$5
9 баллов
9 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$10
10 баллов
13 лет назад
Отличная работа. Сделал быстро и качественно!
Ответный отзыв
Никаких нареканий. Все на высоте.
$10
10 баллов
13 лет назад
Мгновенно, ясно, понятно....Все на отличном уровне! Будем сотрудничать!
Ответный отзыв
Хороший, положительный заказчик. Сразу предоставил необходимые данные для работы. По окончании незамедлительная оплата. Только положительные эмоции от сотрудничества.
$15
10 баллов
13 лет назад
Все сделано быстро и качественно, с пояснениями! Сергей - отличный специалист! Рекомендую всем!!
Ответный отзыв
Никаких нареканий к сотрудничество. Все порядком.