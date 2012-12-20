Сделать скрипт или программу для Windows для сабмита данных на сервис clker.com. В процессе кроме ввода текстов есть загрузка файлов на этот сервис. Последовательность сабмита такая: - логин (пара логин/пароль, капч нет) - далее в цикле в случае ввода ...