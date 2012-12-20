Требуется сделать приложение для Android для поиска иконок. Иконки ищутся на сайтах iconfinder.com и iconarchive.com При старте приложения отображается окно с логотипом и строка поиска. Далее после поиска используется окно в котором есть строка поиска, выпадающий список с ...
Дмитрий Костенко iconixiconix
- Мобильные приложения13 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется установить 3proxy на такую систему http://www.aha-soft.com/php/myip.php Подробности при обсуждении.Системное администрирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Требуется сделать 37 персонажей, сидящих вокруг стола для системы виртуальной конференции. Персонаж должен сидеть на стуле. Требуется 7 вариантов для 7 углов поворота: - 0° : аватар смотрит в камеру - 30° : - 60° - 90° : аватар смотрит ...3D-графика2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется установить 3proxy на такую систему http://www.aha-soft.com/php/myip.php Подробности при обсуждении.Настройка сервера/ПО1 исполнительЗавершен11 лет назад
Требуется сделать иконки. Размеры: 512*512,256*256,128*128,72*72,64*64,48*48 PNG на прозрачном фоне + исходники 1)TV ЖК-телевизор с кадром из рекламы Apple http://scoopertino.com/apple-embraces-big-brother-role-in-super-bowl-commercial/ http://scoopertino.com/wp-content/uploads/2011/02/steve-jobs_big-brother.jpg 2)Social Network iPad c фильмом на экране, как на иконке TV, но вместо актера изобразить Марка Цукерберга в такм же стиле. 3)Big ...Завершен11 лет назад
Иконки по фильму Iron Man. Требуется сделать иконки в форматах 512*512,256*256,128*128,64*64,48*48 ICO (PNG) на прозрачном фоне + исходники Список иконок: 1)Iron Man head 2)Silver helmet 3)Iron mask 4)Tony Stark 5)Pepper Potts 6)Reactor В ставках просьба указывать стоимость всего проекта целиком. Смотрите приложенную картинку http://www.aha-soft.com/tmp/tz_ironman_icons.pngЗавершен11 лет назад
Сделать скрипт или программу для Windows для сабмита данных на сервис clker.com. В процессе кроме ввода текстов есть загрузка файлов на этот сервис. Последовательность сабмита такая: - логин (пара логин/пароль, капч нет) - далее в цикле в случае ввода ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется сделать 3 качественные фотореалистичные иконки c прозрачным фоном Размеры: ico (png) : 32*32,48*48,64*64,128*128,256*256,512*512 + исходники. Дизайн нужно скопировать с исходного рисунка. См. рисунок http://sibcode.com/php/tz-tizen.pngЗавершен11 лет назад
Требуются php-скрипты для сабмита на сервис tumblr.com. Скрипт должен брать данные из файла из подкаталога, сабмитить содержимое в блог, и удалять исходный файл. Вызываться скрипт будет по крону или из цикла. Должна поддерживаться возможность использовать ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $100
Требуется сделать 2 иконки транспортных средств в стиле Windows Vista. Размеры 16x16, 32x32, 128x128 и 256x256, 32-битные и 256-цветные форматы. Формат файлов ICO. Подробнее см. на рисунке http://www.aha-soft.com/tmp/tz-vista-transport.png Бюджет до $100 за всю работу.Завершен11 лет назад
Требуется сделать сплэш-скрин для Android-приложения. Приложение предназначено для отслеживанием груза в дороге с контролем температуры. Заставка(сплеш-скрин) должна одновременно символизировать: - мобильность - использование интернета и bluetooth - позиционирование груза на карте - контроль температуры - глобальность Не исполльзуйте: градиенты, более 3 базовых ...Дизайн мобильных приложений1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Требуется сделать иконку для Mac-программы. PNG 512*512. Назначение программы - дизайн писем, для последующей их печати на бумаги. Без опыта работы под Мак просьба не обращаться. P.S. Принтер не изображать.Завершен11 лет назад
Требуется дизайн элементов мобильного приложения для Android: splash screen, иконка приложения и 13 иконок меню. Тематика приложения - доставка грузов. Нужен один splash screen (размеры 240x400, 320x480, 480x800, 640x960, 1024x768 и 1280x720) и 13 иконок кнопок/меню (размеры ...Дизайн мобильных приложений1 исполнительЗавершен11 лет назад
Требуется отрисовать в современном стиле 200 иконок. Размеры: 16*16,24*24,32*32,48*48,256256, 256-цветные + 32-битные варианты Стиль: современный, четкие и гладкие линии, прозрачный фон. Формат: ICO +исходники Концепции взять из старой версии. Подробности смотрите в приложенном к проекту файле.Завершен11 лет назад
Требуется сделать иконки в определенном стиле. Количество иконок - 21, размеры 16*16,20*20,24*24,32*32,48*48,64*64, 256-цветные + 32-битные варианты, прозрачный фон формат ICO + исходники. Требуемый стиль: http://www.perfect-icons.com/stock-icons/perfect-automation-icons.htm Подробное задание в архиве http://aha-soft.com/tmp/tz-automation.zipЗавершен11 лет назад
Иконки для 3d-печати. Нужны иконки для приложений для печати на 3d-принтерах. Размеры: 1)3d printing - процесс 3d-печати размеры иконки - 256*256, 64*64,48*48,32*32,24*24,16*16 - 32-бит и 256-цветные 2)3d printer (девайс) - 48*48,16*16 - 32-бит и 256-цветные 3)3dscanner (девайс) - 48*48,16*16 - ...Завершен11 лет назад
Требуется сделать 67 монохромных иконок в png-формате на прозрачном фоне (для IOS, WP8). Размеры: 20*20,30*30,40*40,60*60,26*26 Оформить результат нужно вот так, как в архиве: http://aha-soft.com/tmp/example-app-tab-bar-icons.zip Список иконок и исходные концепции прилагаются в архиве проекта.Завершен11 лет назад
Требуется сделать 60 монохромных иконок в png-формате на прозрачном фоне (для IOS, WP8). Размеры: 20*20,30*30,40*40,60*60,26*26 Оформить результат нужно вот так, как в архиве: http://aha-soft.com/tmp/example-app-tab-bar-icons.zip Список иконок: 3d-printer - устройство 3d-printing - процесс печати на 3d-принтере 3d-print - начать процесс печати на ...Дизайн интерфейсов и игр1 исполнительЗавершен11 лет назад
Требуется сделать 60 иконок в png-формате 48*48 на прозрачном фоне. Стиль: http://www.perfect-icons.com/stock-icons/perfect-business-example9.jpg Список иконок: 3d-printer - устройство 3d-printing - процесс печати на 3d-принтере 3d-print - начать процесс печати на 3d-принтере clipping - отсечение 2 плоскостями частей 3d-объекта (эллипсоида) GPS navigation catalog - каталог, ...Завершен11 лет назад
Требуется сделать логотип для сайта www.trackroad.com, сайт представляет сервис по оптимизации транспортных потоков (классическая задача коммивояжера). Размер логотип нужен близкий к имеющемуся сейчас.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен11 лет назад