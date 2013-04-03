Иконка для Mac-программы

Ищу дизайнера для отрисовки а так же перерисовки уже готовых дизайнов для футболок виниловых наклеек на машины, дизайны для кружек и бейсболок Так же необходимо разработать сами макеты футболок и маек в векторе в различных цветах ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сделать иконку для Mac-программы. PNG 512*512.
Назначение программы - дизайн писем, для последующей их печати на бумаги.
Без опыта работы под Мак просьба не обращаться.
P.S. Принтер не изображать.
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