Переделать 2 иконки на tab bar в iphone приложении

Добрый день. Требуется нарисовать 6 иконок для сайта в одном стиле. Примерно такие http://cdn1.iconfinder.com/data/icons/oxygen/128x128/apps/preferences-system-time.png Размеры 100x100 В предложениях указывайте цену от которой можно отталкиваться (понятно, что будет уточняться при более детальном рассмотрении), а так же ссылки на подобные ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
См. присоединенный файл.
Первая иконка: нужно вместо украинского герба вставить российский, вместо надписи "ПРАВИЛА дорожнього руху" вставить "ПРАВИЛА дорожного движения". Первое слово текста остается, так как написание одинаково в обоих языках. Да, текст мелкий и его не видно, но он очень хорошо угадывается. Слова "дорожного движения" можно разместить друг под другом.
Четвертая иконка: нужно вместо украинского герба вставить российский.
Все. Вот я вся работа.
Российский герб такой http://flag.kremlin.ru/gerb.
Выбранному исполнителю дам файлы иконок для переделки. Заново рисовать все не понадобится.
Немного о том, что представляют собой файлы иконок на tab bar. Это для тех кто будет делать впервые.
Иконки на tab bar айфона рисуются хитрым образом.
При рисовании используется только чистый белый цвет, а полутона передаются альфой.
На самом деле цвет вообще пофигу, значение имеет только альфа. Белым рисуют, чтоб лучше представлять как оно будет выглядеть «в металле».
Здесь http://steveweller.com/articles/tabbar-icons/ хорошо расписано как надо рисовать эти иконки. Увы, расписано на английском. На русском не нашел.
Вообще это даже не картинка, а маска, которая операционной системой накладывается на картинку самого tab bar, с добавлением источника света.
Никаких цветов! До сраки все, кроме альфы. Это всего лишь маска. Не нужно пытаться добавить блик — система все сама сделает.
формат файла PNG.
иконки должны быть выполнены в двух разрешениях:
стандартное 30x30 пикселов
удвоенное 60x60 пикселов (должно содержать @2x в конце имени файла).
Оплата — webmoney.
Заявки без цены и срока будут сразу отклоняться.
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