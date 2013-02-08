Переделать 2 иконки на tab bar в iphone приложении

См. присоединенный файл.

Первая иконка: нужно вместо украинского герба вставить российский, вместо надписи "ПРАВИЛА дорожнього руху" вставить "ПРАВИЛА дорожного движения". Первое слово текста остается, так как написание одинаково в обоих языках. Да, текст мелкий и его не видно, но он очень хорошо угадывается. Слова "дорожного движения" можно разместить друг под другом.

Четвертая иконка: нужно вместо украинского герба вставить российский.

Все. Вот я вся работа.

Российский герб такой http://flag.kremlin.ru/gerb.

Выбранному исполнителю дам файлы иконок для переделки. Заново рисовать все не понадобится.

Немного о том, что представляют собой файлы иконок на tab bar. Это для тех кто будет делать впервые.

Иконки на tab bar айфона рисуются хитрым образом.

При рисовании используется только чистый белый цвет, а полутона передаются альфой.

На самом деле цвет вообще пофигу, значение имеет только альфа. Белым рисуют, чтоб лучше представлять как оно будет выглядеть «в металле».

Здесь http://steveweller.com/articles/tabbar-icons/ хорошо расписано как надо рисовать эти иконки. Увы, расписано на английском. На русском не нашел.

Вообще это даже не картинка, а маска, которая операционной системой накладывается на картинку самого tab bar, с добавлением источника света.

Никаких цветов! До сраки все, кроме альфы. Это всего лишь маска. Не нужно пытаться добавить блик — система все сама сделает.

формат файла PNG.

иконки должны быть выполнены в двух разрешениях:

стандартное 30x30 пикселов

удвоенное 60x60 пикселов (должно содержать @2x в конце имени файла).

Оплата — webmoney.

Заявки без цены и срока будут сразу отклоняться.