Иконки для каталога сайта mzto.ru

Необходим дизайн иконок для двух Windows-приложений (по одной иконке для каждого приложения) и favicon для сайта. Размеры иконок для windows приложений: 16x16, 32x32, 48x48, and 256x256 Favicon - стандартный размер и формат (http://en.wikipedia.org/wiki/Favicon) При разработке не должны быть ...
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Нужно нарисовать иконки для всех разделов каталога сайта mzto.ru
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