Иконка для Android / iOS приложения укр. ресторана

Иконки и Пиксель-артЗакрыт8 заявок190 просмотров
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Разработать иконку, которая будет использована в мобильном приложении (Android / iOS) ресторана украинской кухни.

Android

72х72

48х48

96х96

iOS

57х57

72х72

114х114

144х144

1024х1024

На веб сайте ресторана - http://www.rushnychok.net, можно ознакомиться с текущим логотипом и стилем.

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AndroidiOS
11 лет назад
sheva
50 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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