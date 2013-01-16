Иконки предметов для браузерной ММОРПГ

$250
Иконки и Пиксель-артЗакрыт7 заявок207 просмотров
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Для браузерной мморпг (muvs.ru) нужны иконки предметов, размером 48х48, выполненные в 2D.

От нас:

Техническое задание.

Референсы (по возможности)

Оплата в срок.

От вас:

Иконка в формате jpg

Она же в psd, разбитая по слоям в соответствии с ТЗ. (предмет, фон, свечение)

Объем работы:

Отдельные заказы по 10-15 иконок.

Оплата:

300-500р за иконку.

Дополнительно:

Для успешного выполнения работы необходимо ориентироваться в фэнтазийном и фантастическом арте.

Знакомство с современными ММОРПГ играми желательно.

11 лет назад
MMO
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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