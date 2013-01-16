Иконки предметов для браузерной ММОРПГ

Необходимо разработать дизайн логотипа для видеопроекта. Требования: простой вебдванольный логотип. 2 слова на русском языке. Предложите стоимость и ПОРТФОЛИО С ЛОГОТИПАМИ!!!!!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для браузерной мморпг (muvs.ru) нужны иконки предметов, размером 48х48, выполненные в 2D.
От нас:
Техническое задание.
Референсы (по возможности)
Оплата в срок.
От вас:
Иконка в формате jpg
Она же в psd, разбитая по слоям в соответствии с ТЗ. (предмет, фон, свечение)
Объем работы:
Отдельные заказы по 10-15 иконок.
Оплата:
300-500р за иконку.
Дополнительно:
Для успешного выполнения работы необходимо ориентироваться в фэнтазийном и фантастическом арте.
Знакомство с современными ММОРПГ играми желательно.
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