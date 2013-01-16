Необходимо нарисовать / разработать 4 иконки на темы: ожидаемые игры, лучшие игры, новинки игр, флэш игры. Иконки размещаются на кнопках сайта, т.е. должны гармонировать с общим дизайном сайта. Также нарисовать 4 иконки платформ - pc, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый вечер.
Необходима иконка 16x16. (пиксел-арт).
Пример покажу.
Пишите сразу цену.
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