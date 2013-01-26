Разработать изображения для видов услуг

Иконки и Пиксель-артЗавершен1 заявка113 просмотров
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Необходимо разработать изображения для каждого вида услуг (6 шт, 350*350 px).

— Разработка сайта

— Продвижение сайта

— Поддержка сайта

— Дизайн сайта

— Копирайтинг

— Доработка Вашего сайта

Подробности в личку.

11 лет назад
igor_xp
Игорь 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Lorik1404
Лариса 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
30 отзывов
11 лет назад
$20
2 дня
Лариса очень ответственно подошла к выполнению проекта. Сделала в срок то, что нужно, доработки не потребовались. Рад буду продолжить сотрудничество в будущем. Рекомендую!
Ответственный и порядочный заказчик, вежлив в общении, всегда на связи. Произвел предоплату, вовремя оплатил проект. Рекомендую!
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