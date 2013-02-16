Для сайта о контактных линзах необходимо разработать шапку (ориентир на сайт www.agrofoodtrade.ru ) на основе имеющегося баннера. Название упаковок и сами упаковки в шапке не надо. Баннер в приложении. Исполнителю будет отправлен баннер в очень ...