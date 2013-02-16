Есть сайт на wordpress, записи расположены в нескольких категориях. Настроить стандартный календарь (либо найти/сделать аналог) так, чтобы в нем показывались по датам статьи только ОДНОЙ ВЫБРАННОЙ категории.
Знания, умения, навыки:
— HTML, CSS, jQuery, PHP
— Базовие знанния JS, HTML5, CSS3
— Валидная верстка
— Обязательные комментарии в коде
— Аккуратность
— Кроссбраузерность (IE 7+, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Chrome)
— Верстка в сжатые сроки
Гарантированно:
— Разумные цены (!)
— Постоянный контакт
— Соблюдение сроков
— Качественная сборка
— Консультации и конструктивное общение
— Отклик на письма, написанные на почту, Skype, ICQ
Портфолио можно посмотреть по адресу - http://101f.ru/portfolio/
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