igor_xp

Игорь igor_xp

 
36 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Кроссбраузерная валидная верстка сайтов HTML, CSS, PHP

Знания, умения, навыки:

— HTML, CSS, jQuery, PHP

— Базовие знанния JS, HTML5, CSS3

— Валидная верстка

— Обязательные комментарии в коде

— Аккуратность

— Кроссбраузерность (IE 7+, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Chrome)

— Верстка в сжатые сроки

Гарантированно:

— Разумные цены (!)

— Постоянный контакт

— Соблюдение сроков

— Качественная сборка

— Консультации и конструктивное общение

— Отклик на письма, написанные на почту, Skype, ICQ

Портфолио можно посмотреть по адресу - http://101f.ru/portfolio/

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    12 лет назад

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    12 лет назад

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    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Дизайн главной страницы сайта

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    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

slastena2107
Анастасия 
35 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Дизайн сайта-визитки (мужская и детская одежда)
Хороший заказчик, оплата всрок, четкое задание.
Настя нарисовала очень качественно и быстро. Предоставила 3 варианта дизайна, хотя я не просил об этом. Огромное спасибо, советую как очень ответственного исполнителя.
Ответный отзыв
Vira
Інна 
51 год
16 лет в сервисе
Была
9 дней назад
$12
10 баллов
12 лет назад
Seo-текст - 6700 знаков
Отличный заказчик. Задание четкое, оплата моментальная. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.
Отличная работа за приемлемые деньги, спасибо!
Ответный отзыв
Lorik1404
Лариса 
42 года
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
30 отзывов
$20
10 баллов
12 лет назад
Разработать изображения для видов услуг
Ответственный и порядочный заказчик, вежлив в общении, всегда на связи. Произвел предоплату, вовремя оплатил проект. Рекомендую!
Лариса очень ответственно подошла к выполнению проекта. Сделала в срок то, что нужно, доработки не потребовались. Рад буду продолжить сотрудничество в будущем. Рекомендую!
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Maksak
Максим 
32 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$70
10 баллов
12 лет назад
Дизайн главной страницы сайта
Отличный заказчик, предоплата, четкое тз Буду рад продолжить сотрудничество!
Максим удивительно быстро и качественно выполнил заказ, учитывая, что сейчас новогодние праздники. Очень ответственный исполнитель. В процессе работы предоставлял промежуточные результаты. В общем, только положительные эмоции остались от сотрудничества! Обязательно продолжим работу в будущем! Рекомендую.
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