Добрый день уважаемые Фрилансеры

Необходимо разработать логотип, фирменный стиль, дизайн сайта для компании занимающейся производством и поставкой детского игрового и спортивного оборудования, игровых и спортивных комплексов для детских площадок отечественного и зарубежного производства.

Основная цветовая гамма сайта - бело-синяя, в элементах может использоваться любой из цветов взятых из логотипа. (Логотип и фирменный стиль необходимо разработать в первую очередь)

Полное ТЗ и эскизы страниц прикреплены во вложении. Перед тем как отвечать на проект, просьба ознакомиться.

Без указания стоимости и сроков, заявки рассматриваться не будут.

ВАЖНО! Полная оплата, только после утверждения заказчиком. (будут исправления и доработки)

Доплата возможна, однако в строгих рамках. Предоплата не более 20%