Требуется исполнитель для создание системы активной рекламы с уникальным дизайном (пример одной из таких систем сайт http://profitcentr.com/ или мой сайт http://kuban-bux.ru/) Желателен опыт работы с подобными проектами. В данный момент имеются наброски ТЗ (ранее ТЗ не ...
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Необходимо сделать редизайн сайта + добавить интернет магазин
Нужно сделать только Дизайн
Заказчик очень привередливый
Сразу прикладывайте ваши лучшие работы
Дизайнеры, которые говорят я делаю один вариант и вы принимаете его - сразу идут Лесом!
Вы должны быть готовы что вначале вариантов нужно будет сделать как минимум 3-4 и разных
Тематика: - "Центр аюрведы, оздоровления, занятия йогой, йога"
П.C.
1 - Я ставлю галку - Скрыть данные заявок!, поэтому пишите больше и не нужно писать "все есть в портфолио" - ставьте ссылку на ту работу, которую считаете нужным показать
2 - АТАКОВАТЬ личку и Скайп не нужно - пишите в проект что хотите сказать!
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