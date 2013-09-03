Необходимо сделать редизайн сайта + добавить интернет магазин

Нужно сделать только Дизайн

Заказчик очень привередливый

Сразу прикладывайте ваши лучшие работы

Дизайнеры, которые говорят я делаю один вариант и вы принимаете его - сразу идут Лесом!

Вы должны быть готовы что вначале вариантов нужно будет сделать как минимум 3-4 и разных

Тематика: - "Центр аюрведы, оздоровления, занятия йогой, йога"

П.C.

1 - Я ставлю галку - Скрыть данные заявок!, поэтому пишите больше и не нужно писать "все есть в портфолио" - ставьте ссылку на ту работу, которую считаете нужным показать

2 - АТАКОВАТЬ личку и Скайп не нужно - пишите в проект что хотите сказать!