Дизайн Сайта

$250
Дизайн сайтовЗакрыт9 заявок259 просмотров
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Необходимо создать дизайн для сайта - блога в стиле графитти.

Интересует работа с дизайнерами у которых получается рисовать людей, уметь работать с пространством.

Тезе пришлю после того как найду работы из портфолио подходящими.

Дизайн сайта
10 лет назад
cheslavsky
Олег 
48 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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