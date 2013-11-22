Дизайн продающей страницы

Доброе время суток! Нужно сделать макет сайта в .psd.На подобие такого сайта: http://thepioneerwoman.com/confessions/. Сайт будет сделан на drupal. От вас требуется: - Качественно нарисовать дизайн (что бы легко было верстать, по слоям и т.д.) - Портфолио; - Ответственность;
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать psd макет для Landing Page. Предпочтение отдам опытным специалистам.
Интересует стоимость и сроки
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