Шапка для сайта

Дизайн сайтовЗавершен19 заявок267 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужна шапка 1000+ х 300пкс

Шапка для сайта небольшого микро-района.

Никаких современных мегаполисов и тд быть не должно.

Так же есть 2 фотки главной площади, которые по усмотрению можно использовать.

Подробности исполнителю...

10 лет назад
izumoff
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
ttjanka
Тетяна 
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад
$20
2 дня
Прекрасный исполнитель, отдельное спасибо за терпеливость.
Спасибо за сотрудничество!)
  • Похожие заказы

  • Обновление сайта

    $1000

    В первую очередь необходимо реорганизовать дизайн главной страницу, добавив на неё 3-4 баннера, как указано в документе. После чего необходимо будет внести данные изменения на сайт, который на Joomla. В качестве последующей задачи по данному ...

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн главной страницы сайта .

    $50

    Доброго времени суток! Требуется дизайн главной страницы сайта посвященный продажам Гелиевых Шаров Примеры: http://sharlot.ru/ http://www.shardostavka.ru/ http://sharovv.ru/ Ищу дизайнера, с которым буду работать на постоянной основе (заказы есть всегда) Требования к дизайнеру: БОЛЬШОЙ ОПЫТ РАБОТ ПО ДИЗАЙНУ САЙТОВ. КАЧЕСТВО РАБОТ И КРЕАТИВНОСТЬ. Ответственность, соблюдение сроков. Умение ...

    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн сайта ландшафтной компании

    Нужен грамотный специалист или команда чтобы спроектировать и разработать качественный продающий, информативный дизайн сайта на основе существующей структуры. Тематика ландшафтный дизайн. На сайте предполагается реализовать интернет-магазин. Работа будет построена в несколько этапов, для начала нужно продумать ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создание лендинг страницы

    Необходимо создание качественной лендинг страницы с версткой. Рассматриваю предложения только от людей, имеющих в портфолио посадочные страницы.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Создать шапку готового сайта

    $50

    Нужно нарисовать фон для существующего сайта. Тематика: внутреннее и внешнее развитие человека Семья третьего тысячелетия ! Пример в приложении. На рисунке нужно сверстать: - образ женщины в позе йоги - образ мужчины в бизнесе на фоне красивого ...

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн сайта

    Необходим дизайн сайта школы иностранных языков. По ссылке найдете материалы сайта и описание. Цветовая гамма должна быть приблезительно как у логотипа (Masterclass-logo.cdr), можно светлее. Если с версткой, то вообще замечательно. Пожалуйста указывайте сроки и стоимость. https://www.dropbox.com/sh/0a6ewjqz64ryzih/rw5MpvtpHk ссылка на документацию Спасибо.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Web-дизайнер

    Лаборатория интернет-технологий NitraLabs ищет креативного, опытного, ответственного веб-дизайнер с хорошим знанием usability для редизайна основных страниц интернет-магазина сантехники Аней http://aney.com.ua/ (страница товара, список товаров: линейное и табличное отображение, корзина). Мы специализируемся на разработке ...

    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайнер

    Работ достаточно много. От ретушевки фотографий, до создания дизайна сайта и баннеров. Мне не нужен запредельный уровень работ и такой же уровень цен. Ну и фуфло по бросовой стоимости тоже не нужно. Обязательное условие - доступность ...

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Оформить интерфейс сайта недвижимости

    Задача: оформить интерфейс сайта коммерческой недвижимости на основе структурных схем страниц — http://tinyurl.com/mr5vt6w Объем работы не превышает перечисленных в документе экранов. Более подробное описание механики будет предоставлено исполнителю. Рассматриваю только опытных специалистов с подтвержденным портфолио. В ...

    Дизайн сайтов22 заявки
    Закрыт
    10 лет назад