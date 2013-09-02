Обновление сайта

В первую очередь необходимо реорганизовать дизайн главной страницу, добавив на неё 3-4 баннера, как указано в документе. После чего необходимо будет внести данные изменения на сайт, который на Joomla.

В качестве последующей задачи по данному проекту необходимо предложить новый дизайн главной страницы и 3 разных типовых страницы + интеграция данного дизайна.

спасибо