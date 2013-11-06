Создание лендинг страницы

Нужно нарисовать фон для существующего сайта. Тематика: внутреннее и внешнее развитие человека Семья третьего тысячелетия ! Пример в приложении. На рисунке нужно сверстать: - образ женщины в позе йоги - образ мужчины в бизнесе на фоне красивого ...
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Необходимо создание качественной лендинг страницы с версткой. Рассматриваю предложения только от людей, имеющих в портфолио посадочные страницы.
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