Необходим дизайн сайта школы иностранных языков.

По ссылке найдете материалы сайта и описание. Цветовая гамма должна быть приблезительно как у логотипа (Masterclass-logo.cdr), можно светлее.

Если с версткой, то вообще замечательно.

Пожалуйста указывайте сроки и стоимость.

https://www.dropbox.com/sh/0a6ewjqz64ryzih/rw5MpvtpHk ссылка на документацию

Спасибо.