Дизайн сайта

Дизайн сайтовЗавершен18 заявок238 просмотров
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Необходим дизайн сайта школы иностранных языков.

По ссылке найдете материалы сайта и описание. Цветовая гамма должна быть приблезительно как у логотипа (Masterclass-logo.cdr), можно светлее.

Если с версткой, то вообще замечательно.

Пожалуйста указывайте сроки и стоимость.

https://www.dropbox.com/sh/0a6ewjqz64ryzih/rw5MpvtpHk ссылка на документацию

Спасибо.

Дизайн сайта
10 лет назад
sergey_ben
Сергей 
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
FanDes
Илья 
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$300
2 дня
Всё отлично! Красивый, привлекательный дизайн и всё в указанные сроки! Спасибо!
Все прошло успешно. Оплата во время
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